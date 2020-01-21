На улице Тельмана коммунальщики спилили тополя

Кроны тополей близ домов № 80 и 82 по улице Тельмана в Володарском районе Брянска обрезали работники коммунальных служб города.

Жители этих домов поблагродарили их за это, так как летом им не один год отравлял жизнь тополиный пух, который проникал в квартиры даже через антимоскитные сетки.

Кронирование тополей активно обсуждают брянские пользователи интернета. И многие из них критикуют за это коммунальщиков, считая кронирование опасной для деревьев процедурой, да и выглядят они после этого не вдохновляще. А вот жители улицы Тельмана сочли такие работы благом, так как получили избавление от пуховой напасти.