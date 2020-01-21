В Клинцах пациентку отправили лечить боль в руке к гинекологу

Неожиданный прием оказали жительнице Клинцов в местной поликлинике №1. Женщина обратилась в регистратуру с жалобами на боль в руке. Но там вместо профильного врача ее направили к гинекологу.

Как выяснилось, визит к гинекологу входит в набор услуг по диспансеризации. А без ее прохождения обслуживать пациентку оказывать. Такое отношение возмутило женщину: ведь диспансеризация — дело добровольное, и навязывать ее врачи никому не вправе.

Жалобу на работников регистратуры женщина оставила на портале региональных медицинских услуг. Для уточнения обстоятельств ее попросили связаться с руководством поликлиники.