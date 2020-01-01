Долгожителя из города Сельцо поздравил с юбилеем президент России

90-летний юбилей отпразновал в среду, 22 января, житель города Сельцо Григорий Якушев. В честь праздника работники местного комплексного центра социального обслуживания населения вручили ему открытку от президента Владимира Путина.

Юбиляр всю жизнь проработал учителем математики в школах № 2 и № 4 города Сельцо. Многие жители города вспоминают, как он их учил начиная с четвертого класса.

Среди его бывших учеников глава города Сельца Евгений Дорофеев и руководитель фракции «Единой России» в местном горсовете Сергей Петренко.

Письменное поздравление юбиляру направил также глава городской администрации Игорь Васюков.