Долгожителя из города Сельцо поздравил с юбилеем президент России
90-летний юбилей отпразновал в среду, 22 января, житель города Сельцо Григорий Якушев. В честь праздника работники местного комплексного центра социального обслуживания населения вручили ему открытку от президента Владимира Путина.
Юбиляр всю жизнь проработал учителем математики в школах № 2 и № 4 города Сельцо. Многие жители города вспоминают, как он их учил начиная с четвертого класса.
Среди его бывших учеников глава города Сельца Евгений Дорофеев и руководитель фракции «Единой России» в местном горсовете Сергей Петренко.
Письменное поздравление юбиляру направил также глава городской администрации Игорь Васюков.
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