Руководство брянской поликлиники № 4 провело воспитательную работу с хирургом, на которого нажаловалась пациентка

Жалобу на врача женщина накануне оставила на портале медицинских услуг.

Со слов пациентки, она находилась в коридоре под кабинетом врача, ожидая очереди на прием. Ее возмутило, что другую женщину врач принял без очереди. Медсестра объяснила, что это была жена инвалида, оформляющая документы для мужа. Но пациентка и после этого продолжала возмущаться вслух.

Видимо, медсестра рассказала обо всем доктору. Врач затем вышел из кабинета и пригрозил, что всех, кто недоволен, принимать не будет.

Вскоре публикации жалобы на портале на нее отреагировал главврач 4-й поликлиники Брянска. Он пообещал провести с участником инцидента и его коллегами беседу, в которой напомнить о врачебной этике.

Ранее мы рассказали о конфликте с пациенткой в поликлинике Клинцов, также случившемся накануне. Жительница города обратилась в регистратуру местной поликлиники № 1 с болью в руке. Однако вместо профильного врача регистртратор направил ее на осмотр к гинекологу в рамках диспансеризации. Женщину это возмутило: ведь диспансеризация населения — добровольная медицинская услуга, которую врачи не имеют права навязывать. После ее жалобы на портале медицинских услуг руководство поликоиники попросило ее связаться и уточнить детали инцидента.