Жительница Брянска возмутилась часами работы почты
Недовольство графиком работы почты выразила в сообществе «Подслушано Брянск» в социальной сети ВКонтакте жительница Володарского района областного центра.
По словам возмущенной женщины, она никак не может попасть в отделение связи по месту жительства, чтобы забрать посылку. Все время попадает, когда на почте обеденный или технические перерывы. При этом по субботам рабочий день почтальонов заказчивается среди дня, а в воскресенье они не работают вообще.
Однако большинство участников сообщества, отреагировавших на пост, женщину не поддержали. Ей посоветовали, чтобы удобнее было забирать посылку из отделения ближе к работе, заказывать почтовую доставку не на домашний, а на рабочий адрес или за сто рублей заказать доставку посылки на дом. Многие участники обсуждения выразили сочувствие почтальонам, которые работают за минимальную зарплату минус налоги.
В четверг ситуацию с графиком работы почтового отделения на Володарке прокомментировали в руководстве регионального отделения Почты России. Действительно, отделение работает по сокращенному графику, так как там не хватает одного сотрудника. Как только вакансия будет закрыто, отделение начнет функционировать в режиме полного рабочего дня.
Ранее мы сообщили, что почтальоны в Брянске и области начали по заказу жителей региона доставлять им на дом продукты по предварительным заказам. По данным регионального отделения Почты России, новая услуга оказалось востребованной у пенсионеров.
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