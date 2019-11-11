Жительница Брянска возмутилась часами работы почты

Недовольство графиком работы почты выразила в сообществе «Подслушано Брянск» в социальной сети ВКонтакте жительница Володарского района областного центра.

По словам возмущенной женщины, она никак не может попасть в отделение связи по месту жительства, чтобы забрать посылку. Все время попадает, когда на почте обеденный или технические перерывы. При этом по субботам рабочий день почтальонов заказчивается среди дня, а в воскресенье они не работают вообще.

Однако большинство участников сообщества, отреагировавших на пост, женщину не поддержали. Ей посоветовали, чтобы удобнее было забирать посылку из отделения ближе к работе, заказывать почтовую доставку не на домашний, а на рабочий адрес или за сто рублей заказать доставку посылки на дом. Многие участники обсуждения выразили сочувствие почтальонам, которые работают за минимальную зарплату минус налоги.

В четверг ситуацию с графиком работы почтового отделения на Володарке прокомментировали в руководстве регионального отделения Почты России. Действительно, отделение работает по сокращенному графику, так как там не хватает одного сотрудника. Как только вакансия будет закрыто, отделение начнет функционировать в режиме полного рабочего дня.

Ранее мы сообщили, что почтальоны в Брянске и области начали по заказу жителей региона доставлять им на дом продукты по предварительным заказам. По данным регионального отделения Почты России, новая услуга оказалось востребованной у пенсионеров.