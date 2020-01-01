В Брянске строители сорвали сроки сдачи детского сада и шести пристроек

Семь фактов срыка сроков строительства детских садов и пристроек к ним, где разместятся ясельные группы, выявили работники прокуратуры при проверке, как в регионе реализуется национальный проект «Демография».

Новый детский сад в 4-м микрорайоне на улице Романа Брянского строители должны были сдать еще в декабре. Однако пока он в эксплуатацию не введен. Аналогично обстоит дело с пристройками для самых младших групп к шести детским садам: № 158 в Бежецком районе Брянска, № 112 в Володарском и №№ 53, 111, 125 и 129 в Советском. Все они, по условиям муниципальных контрактов с подрядчиками, должны были принять малышей еще в декабре.

Надзорное ведомство по итогам проверки вынесло подрядчикам представления устранить выявленные нарушения.