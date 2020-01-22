В Новых Дарковичах работодатель обещает 180 тысяч обычному продавцу

Вакансия с окладом 180 тысяч рублей появилась на одном из сайтов по поиску работы. Работа предлагается в Новых Дарковичах.

При этом требуется обычный продавец-консультант со стандартным набором обязанностей: обслуживание и консультирование покупателей, работа с кассой, отслеживание актуальности ценников на товар.

Высшее образование претендентам на вакансию не нужно.

Ранее объявление о вакансии с такой же зарплатой разместил магазин товаров для садоводов на территории гипермаркета «Линия», который находится в Брянске у памятника Летчикам. Но вскоре выяснилось: работодатель указал доход продавца не за месяц, а в год. А в месяц получается 15 тысяч рублей, что ниже среднемесячной зарплаты по региону. А продавцам-консультантам в Брянске и области в основном предлагают работу на 20 тысяч рублей в месяц, но есть отдельные вакансии до 52 тыс. рублей.