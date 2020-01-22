Брянец рассказал в соцсетях о странных объектах в вечернем небе над городом

Сообщение, что видел в небе над Брянском цепочку странных светящихся тел, разместил в социальной сети Фейсбук житель города Виталий Терехов.

По его словам, примерно в 19:50 московского времени он увидел в западной части неба вереницу светящихся тел, которые напоминали цепочку звезд, но летели по направлению строго вверх.

Сам брянец отмечает, что с помощью Гугла нашел сведения о сходстве замеченных им объектов с цепочками спутников Илона Маска. Однако ближайший запуск последних ожидается только в пятницу.

Похожее явление примерно в то же время видел и житель Гродно. Об этом сообщили белорусские СМИ. Режиссер-анималист делал ночную съемку бобров за городом. Примерно четыре минуты он наблюдал цепочку огоньков, которые передвигались стройной цепочкой, с одинаковой скростью и в одном направлении. Мужчина также считает, что больше всего увиденное похоже на спутники Маска.