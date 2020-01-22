Жители Клинцов снова жалуются на вонь

Новую жалобу на жуткую вонь на улицах разместили в социальных сетях жители Клинцов.

Запах канализации теперь донимает их по вечерам. Он не только распространяется по улицам города, но и проникает в квартиры, пишут клинчане в соцсетях, высказывая предположения, что канализация взрывается. Есть также версия, что виновник неприятного запаха — одно из городских предприятий.

Первые жалобы жителей города на вонь появились в соцсетях 19 октября. По утрам их донимали запахи очистных сооружений, которыми, по мнению горожан, не занимаются городские власти. А по вечерам — дым от мусора, который сами же жители Клинцов сжигали на приусадебных участках. Вскоре после размещения недовольных постов в соцсетях ситуация с запахами на городских улицах улучшилась. Но, как показали новые жалобы, ненадолго.