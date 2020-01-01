В Брянске наградили ТОСы за лучшее оформление к Новому году
Награждение территорий общественного самоуправление (ТОСов) за лучше оформление своих территорий к Новому году прошло в Советском районе Брянска.
Подарки и благодарственные письма от мэрии достались восьмерым победителям. А призы за первые три места достались четверым участникам: третье поделили между собой два ТОСа. Вот как распределились призовые места: первое — «Пересвет», второе — «Зеленый бор», третье — «Олимп» и «Спартаковский».
Присутствовавший на награждении вице-губернатор Брянщины Александр Коробко призвал председателей ТОСов активнее предлагать варианты для инициативного бюджетирования и определять приоритеты для роста бюджета региона. Присутствовали на церемонии представляли замдиректора департамента внутренней политики Андрей Казорин и депутаты горсовета.
Ранее мы сообщали, что в Брянске продолжается демонтаж новогоднего убранства города. В частности, рабочие разобрали арки желаний на бульваре Гагарина, а прежде сняли украшения с елки возле городской администрации.
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Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Погрузка продукции промышленных и сельхозпредприятий в Брянском регионе Московской железной дороги в 2019 году составила 2,7 млн тонн, что на 8,1% больше (более 200 тыс.тонн), чем в 2018 году.
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Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
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