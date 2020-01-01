В Брянске наградили ТОСы за лучшее оформление к Новому году

Награждение территорий общественного самоуправление (ТОСов) за лучше оформление своих территорий к Новому году прошло в Советском районе Брянска.

Подарки и благодарственные письма от мэрии достались восьмерым победителям. А призы за первые три места достались четверым участникам: третье поделили между собой два ТОСа. Вот как распределились призовые места: первое — «Пересвет», второе — «Зеленый бор», третье — «Олимп» и «Спартаковский».

Присутствовавший на награждении вице-губернатор Брянщины Александр Коробко призвал председателей ТОСов активнее предлагать варианты для инициативного бюджетирования и определять приоритеты для роста бюджета региона. Присутствовали на церемонии представляли замдиректора департамента внутренней политики Андрей Казорин и депутаты горсовета.

Ранее мы сообщали, что в Брянске продолжается демонтаж новогоднего убранства города. В частности, рабочие разобрали арки желаний на бульваре Гагарина, а прежде сняли украшения с елки возле городской администрации.