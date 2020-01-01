Житель Брянска запросил почти 10 млн рублей за тысячерублевую купюру с красивым номером

Купюру достоинством в одну тысячу рублей выставил на продажу житель Брянска на одной из интернет-площадок объявлений.

Внимание на себя обращают его аппетиты. Банкноту с номером 9944949 продавец запросил сумму, равную ее номеру — 9 944 949 рублей. Видимо, надеется привлечь внимание коллекционеров банкнот, готовых переплачивать за необычные номера.

Видимо, в подтверждение, что все серьезно, брянец сопроводил объявление фотографией самой купюры.

Ранее мы сообщили, что у брянцев, как и жителей других регионов России, скоро появится возможность законно купить красивые номера для автомобилей. Минэкономразвитие РФ подготовило законопроект, который разрешит продавать такие номера через Портал госуслуг. Оно также подготовило пояснительную записку, в которой приводит примерные цены. Предполагается, что номер в зависимости от степени «крутизны» будет стоить от 10 тыс. до 10 млн рублей, а средняя стоимость составит 300 тыс. руб.