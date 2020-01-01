Жительница Брянска возмутилась обилием попрошаек в городе

Возмущение обилием в Брянске попрошаек поделилась одна из жительниц города в сообществе «Подслушано Брянск» социальной сети ВКонтакте. Автора сообщения, по ее признанию, бесит, что она постоянно видит людей, просящих милостыню, у ДК Железнодорожников и торгово-развлекательного центра «Бум-сити».

Женщина считает, что работы в городе полно, в том числе и для инвалидов, и называет неумными тех, кто им подает.

Поддержки у других брянских участников сообщества она, однако, не нашла. Комментаторы преимущественно обиняли ее в негуманности.