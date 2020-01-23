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Депутата из Брянского района ославили в маршрутке

Опубликовано Сегодня, 14:00

В салоне машрутного такси № 166, которое курсирует по Брянскому району, появилось объявление, что отныне оно останавливается только на официальных остановок, и оказали причину.

Объявление гласит, что маршрутка больше не останавливается возле деревень Добрунь и Тиганово. Причиной называется активность депутата сельсовета Добруни Игоря Алымова. Фамилия и инициалы народного избранника указаны в объявлении. По версии перевозчика, депутат не раз жаловался на водителей.

Видеоблоггер Владимир Брянский, разместивший ролик с объявлением на собственном канали в социальной сети Ютуб, в комментарии к нему предположил, что объявление адресовано «разъяренным пассажирам, которым неудобно далеко идти с сумками».

Ранее мы сообщали, что один из областных депутатов на Брянщине предстанет перед судом за дачу взятки. По версии следствия, обвиняемый, будучи руководителем предприятия пищевой промышленности, за взятку инспектору Россельхознадзора пытался уменьшить размер наложенного тем при проверке штрафа.

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