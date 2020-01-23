Депутата из Брянского района ославили в маршрутке
В салоне машрутного такси № 166, которое курсирует по Брянскому району, появилось объявление, что отныне оно останавливается только на официальных остановок, и оказали причину.
Объявление гласит, что маршрутка больше не останавливается возле деревень Добрунь и Тиганово. Причиной называется активность депутата сельсовета Добруни Игоря Алымова. Фамилия и инициалы народного избранника указаны в объявлении. По версии перевозчика, депутат не раз жаловался на водителей.
Видеоблоггер Владимир Брянский, разместивший ролик с объявлением на собственном канали в социальной сети Ютуб, в комментарии к нему предположил, что объявление адресовано «разъяренным пассажирам, которым неудобно далеко идти с сумками».
Ранее мы сообщали, что один из областных депутатов на Брянщине предстанет перед судом за дачу взятки. По версии следствия, обвиняемый, будучи руководителем предприятия пищевой промышленности, за взятку инспектору Россельхознадзора пытался уменьшить размер наложенного тем при проверке штрафа.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Погрузка продукции промышленных и сельхозпредприятий в Брянском регионе Московской железной дороги в 2019 году составила 2,7 млн тонн, что на 8,1% больше (более 200 тыс.тонн), чем в 2018 году.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.