Глава регионального СУ СКР проведет личный прием в Новозыбкове
Личный прием жителей Новозыбкова проведет в четверг, 30 января, глава Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области Максим Лукичев.
Задать ему вопросы или сообщить о проблемах жители Новозыбкова смогут на улице Вокзальной, 30.
Обязательное условие — иметь при себе паспорт.
На прошлой неделе мы сообщали, что телефонные и интернет-мошенники за семь дней обманули жителей региона почти на 2 млн рублей. Способы обмана связаны с банковскими картами пострадавших. Используется как старые варианты обмана, так и относительно новые для нашего региона. В частности, людям звонят под видом работников службы безопасности банка и под продлогом того, что со счета якобы несанкционированно пытались списать деньги, убеждают поставить на смартфон программу-шпион, которая дает здоумышленник доступ к онлайн-банкам, что там установлены.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Погрузка продукции промышленных и сельхозпредприятий в Брянском регионе Московской железной дороги в 2019 году составила 2,7 млн тонн, что на 8,1% больше (более 200 тыс.тонн), чем в 2018 году.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.