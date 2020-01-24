Глава регионального СУ СКР проведет личный прием в Новозыбкове

Личный прием жителей Новозыбкова проведет в четверг, 30 января, глава Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области Максим Лукичев.

Задать ему вопросы или сообщить о проблемах жители Новозыбкова смогут на улице Вокзальной, 30.

Обязательное условие — иметь при себе паспорт.

На прошлой неделе мы сообщали, что телефонные и интернет-мошенники за семь дней обманули жителей региона почти на 2 млн рублей. Способы обмана связаны с банковскими картами пострадавших. Используется как старые варианты обмана, так и относительно новые для нашего региона. В частности, людям звонят под видом работников службы безопасности банка и под продлогом того, что со счета якобы несанкционированно пытались списать деньги, убеждают поставить на смартфон программу-шпион, которая дает здоумышленник доступ к онлайн-банкам, что там установлены.