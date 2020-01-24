Брянцам в ночь на понедельник не давали спать любители ночных дискотек

Пляски у ДК Железнодорожников в Фокинском районе Брянска, которые устроили неизвестные молодые люди в ночь на понедельник, стали предметом обсуждения в городских пабликах.

Жителей района возмутила громкая музыка из автомобилей и шум, которые не давали им спать перед началом трудовой недели. В частности, в районе часа ночи.

В комментариях некоторые участники дискуссии резонно замечали, что в таких случаях бесполезно плакаться в интернете, лучше вызвать полицию.

Ранее жительница Брянска поделилась с пользователями социальных сетей раздражением в адрес инвалидов, которые стоят с протянутой рукой вдоль дорог в Фокинском районе, в том числе и возле ДК. Своим сообщением она возмутила уже других участников паблика. В ответ на ее замечание, что в Брянске достаточно работы, в том числе для инвалидов, было бы желание, ее обвинили в черствости.