В Брянске помянули жертв Холокоста

В Брянске стартовала Неделя памяти жертв Холокоста. Международный день в память трагедии еврейского народа в мире отмечается в понедельник, 27 января.

Мемориальный вечер, посвященынй этому событию, прошел в Брянске накануне в городском ДК Советского района.

Исполнительный директор еврейской общественной организации «Хэсэд Тиква» Ирина Черняк напомнила участникам, что эти трагические события напрямую затронули Брянскую область. В регионе были свое гетто и тринадцать праведников, которые в годы войны спасали евреев.

Выступивший на вечере зам. губернатора Александр Коробко процитировал недавнюю речь президента страны, где тот подчеркнул, что из 6 млн евреев, уничтоженых фашистами в годы Второй мировой войны, 40% были гражданами СССР, и призвал препятствовать попыткам переписать историю.

Международный день Холокоста отмечается в России шесть лет. В этом году в нем участвуют 50 регионов.