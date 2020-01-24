На площади Партизан волонтеры раздают блокадный хлеб

На площади Партизан в Советском районе Брянска волонтеры устроили акцию в честь семидесятишестилетия годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Прохожим они раздают кусочки хлеба весом 250 и 125 граммов. Ровно столько в осажденном городе составляла дневная норма хлеба на человека для рабочего и ребенка соответственно. Вместе с хлебом брянцам рахдают листовки в память о блокаде.

Акцию проводят «Волонтеры Победы». Цель — показать, с каким трудом выживали в осажденном городе.

Ранее мы сообщили, что накануне в ДК Советского района прошел мемориальный вечер в память о Холокосте. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается также в понедельник.