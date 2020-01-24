Брянский альпинист сыграл Деда Мороза для онкобольного ребенка
Брянские альпинисты исполнили мечту ребенка, страдающего раком крови.
Шестилетний Даниила мечтал, чтобы настоящий Дед Мороз пришел к нему через окно. А скалозазы показали, что нет ничего невозможного.
Скалолаз, одевшись в костюм Деда Мороза и используя свои специализированные навыки, добрался по стене до окно квартиры, где живет ребенок, и постучался. Мальчишке он включил смартфон в подарок, а тот прочитал ему стихи.
На прошлой неделе мы рассказали, что благодаря сюжету на Рен ТВ неравнодушные люди со всей страны собрали 3,5 млн рублей на лечение малышки из Брянска, страдающей пороком сердца. Эти деньги нужны на операцию в одной из клиник Германии, где лечат такие сложные случаи, как у юной брянки.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Погрузка продукции промышленных и сельхозпредприятий в Брянском регионе Московской железной дороги в 2019 году составила 2,7 млн тонн, что на 8,1% больше (более 200 тыс.тонн), чем в 2018 году.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.