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Брянский альпинист сыграл Деда Мороза для онкобольного ребенка

Опубликовано Вчера, 17:31

Брянские альпинисты исполнили мечту ребенка, страдающего раком крови.

Шестилетний Даниила мечтал, чтобы настоящий Дед Мороз пришел к нему через окно. А скалозазы показали, что нет ничего невозможного.

Скалолаз, одевшись в костюм Деда Мороза и используя свои специализированные навыки, добрался по стене до окно квартиры, где живет ребенок, и постучался. Мальчишке он включил смартфон в подарок, а тот прочитал ему стихи.

На прошлой неделе мы рассказали, что благодаря сюжету на Рен ТВ неравнодушные люди со всей страны собрали 3,5 млн рублей на лечение малышки из Брянска, страдающей пороком сердца. Эти деньги нужны на операцию в одной из клиник Германии, где лечат такие сложные случаи, как у юной брянки. 

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