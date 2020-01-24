В Брянске пройдут первые в истории гастроли МХАТа им. Горького
Гастроли москового театра МХАТ имени Максима Горького, который возглавляет Татьяна Доронина, пройдут в Брянске со 2 по 5 марта.
В эти дни у брянцев будет возможность увидеть в исполнении московской труппы премьеры прошлого сезона «Последний срок» В. Распутина (режиссер Сергей Пускепалис) и «Леди Гамильтон» Т. Реттигена (режиссер Александр Дмитриева) илучшие спектакли текущего репертуара «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (режиссер Валерий Белякович и «Полоумный Журден» (режиссер Татьяна Доронина).
Главные роли в трех из этих спектаклей играет Михаил Кабанов, для которого Брянщина является малой родиной.
В Брянске театр выступит впервые за всю свою историю.
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