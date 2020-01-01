Брянцев удивил вечерний снегопад
Сильный снегопад, который обрущился на Брянск вечером понедельника, вызвал эмоциональную реакцию жителей города, которые, видимо, уже отчаялись увидеть настоящую зиму. Поэтому стали массово выкладывать в интернет фотографии сугробов.
А на Володарке у кинотеатра «Салют» неизвестные умельцы вылепили к утру настоящую снежнуж бабу. Что это не дед, указывает очень приметная грудь.
Синоптики накануне сообщили о возможности снегопадов по всей Центральной России и не исключили, что те будут продолжаться до утра, поэтому традиционно порекомендовали водителям быть осторожнее в пути.
Порадовали оперативностью и отдельные службы ЖКХ. В частности, по имеющейся информации в переулке Пилотов дворники вышли расчищать снег в районе 23:00 понедельника.
Ранее мы сообщали,что на прошлую пятницу синоптики объявили в Брянской и других прилегающих областях желтый уровень погодной опасности из-за прогнозов на сильный ветер и гололедицу.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
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В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги профессиональной подготовки персонала за 2019 год. Новые знания и навыки в рамках различных форм обучения получили 27 493 работников энергокомпаний. Около 93 % от общего количества обучившихся – представители производственных специальностей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.