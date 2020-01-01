Брянцев удивил вечерний снегопад

Сильный снегопад, который обрущился на Брянск вечером понедельника, вызвал эмоциональную реакцию жителей города, которые, видимо, уже отчаялись увидеть настоящую зиму. Поэтому стали массово выкладывать в интернет фотографии сугробов.

А на Володарке у кинотеатра «Салют» неизвестные умельцы вылепили к утру настоящую снежнуж бабу. Что это не дед, указывает очень приметная грудь.

Синоптики накануне сообщили о возможности снегопадов по всей Центральной России и не исключили, что те будут продолжаться до утра, поэтому традиционно порекомендовали водителям быть осторожнее в пути.

Порадовали оперативностью и отдельные службы ЖКХ. В частности, по имеющейся информации в переулке Пилотов дворники вышли расчищать снег в районе 23:00 понедельника.

Ранее мы сообщали,что на прошлую пятницу синоптики объявили в Брянской и других прилегающих областях желтый уровень погодной опасности из-за прогнозов на сильный ветер и гололедицу.