В Бежице кто-то своеобразно оттрактовал услугу «муж на час»

Забавное объявление, вывешенное в Бежицком районе Брянска, обсуждают с утра вторника в сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.

На вырванном из тетрадки в клеточку листе неизвестный автор, называющий себя Сергеем, от руки написал, что предлагает услуги мужа на час и гарантирует все виды интимных услуг «от А до Я», неземные ласки и сказочное удовльствие.

Пожалуй, самым популярным объяснением, что стоит за объявлением, у участников сообщества, прокомментировавших его фото, остается, что это шутка — и, скорее всего, подростков. Отмечается, что почерк не похож на мужской, а с орфографией и пунктуацией автор явно не дружит. Высказывается и предположение, что так кто-то кому-то мстит.

Услуга «муж на час» обычно предполагает выполнение различной домашней работы, которая традиционно считается мужской: передвинуть мебель, выполнить мелкий ремонт сантехники или электрики и тому подобное.

Ранее мы рассказали, как анонимный брянец разместил на одном из сайтов объявление, где выставил на продажу банкноту достоинством 1 тыс. рублей с красивым номером запросмл сумму, равную этому самому семизначному номеру — без малого 10 млн рублей.