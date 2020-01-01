В Бежице кто-то своеобразно оттрактовал услугу «муж на час»
Забавное объявление, вывешенное в Бежицком районе Брянска, обсуждают с утра вторника в сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.
На вырванном из тетрадки в клеточку листе неизвестный автор, называющий себя Сергеем, от руки написал, что предлагает услуги мужа на час и гарантирует все виды интимных услуг «от А до Я», неземные ласки и сказочное удовльствие.
Пожалуй, самым популярным объяснением, что стоит за объявлением, у участников сообщества, прокомментировавших его фото, остается, что это шутка — и, скорее всего, подростков. Отмечается, что почерк не похож на мужской, а с орфографией и пунктуацией автор явно не дружит. Высказывается и предположение, что так кто-то кому-то мстит.
Услуга «муж на час» обычно предполагает выполнение различной домашней работы, которая традиционно считается мужской: передвинуть мебель, выполнить мелкий ремонт сантехники или электрики и тому подобное.
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