Водитель маршрутки порадовал брянцев музыкой Паганини

Видеоролик, на котором в салоне брянчкой маршрутки № 46 по время движения играет музыка Николо Паганини, был выложен вечером понедельника в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте.

Участники обсуждения разошлись во мнениях, что именно за мелодия. Но споров относительно авторства итальянского композитора и скрипача не возникло. Только один скептик со сслыкой на исследования британских ученых заметил, что слушать в дороге классику нежелательно с точки зрения безопасности движения. Впрочем, это, по его мнению, только подчеркивает, что водитель явно слушал такую музыку для удовольствия.

Нашлись и желающие разглядеть в этом маркетинговый ход с перспективой на будушее: когда стосковавшиеся по привычному маршруточному репертуару пассажиры станут доплачивать за рэп или шансон.

Общая же масса комментаторов оказалось приятно удивлена музыкальными вкусами водителя.