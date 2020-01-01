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Водитель маршрутки порадовал брянцев музыкой Паганини

Опубликовано Сегодня, 10:51

Водитель маршрутки порадовал брянцев музыкой ПаганиниВидеоролик, на котором в салоне брянчкой маршрутки № 46 по время движения играет музыка Николо Паганини, был выложен вечером понедельника в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте.

Участники обсуждения разошлись во мнениях, что именно за мелодия. Но споров относительно авторства итальянского композитора и скрипача не возникло.  Только один скептик со сслыкой на исследования британских ученых заметил, что слушать в дороге классику нежелательно с точки зрения безопасности движения. Впрочем, это, по его мнению, только подчеркивает, что водитель явно слушал такую музыку для удовольствия.

Нашлись и желающие разглядеть в этом маркетинговый ход с перспективой на будушее: когда стосковавшиеся по привычному маршруточному репертуару пассажиры станут доплачивать за рэп или шансон.

Общая же масса комментаторов оказалось приятно удивлена музыкальными вкусами водителя.

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