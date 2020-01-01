В Стародубе построят пятиэтажку для врачей и сирот

Пятиэтажный дом на 52 квартиры планируется построить в Старобуде до осени.

В общей сложности 40 квартир в нем городские власти обещают нуждающися в жилье врачам и детям-сиротам: 13 и 27 квартир соответственно.

Участок под строительство выделен на улице Семашко, 22а — прямо напротив местной больницы. Так что добираться на работу медикам, которые получат в нем жилье, долго не придется.

Подрядчик для строительства уже определен. Работы должны начаться в марте и завершиться в течение полугода.

Ранее мы сообщали, что частная фирма из Белгорода начала строить в Стародубе ледовый дворец.