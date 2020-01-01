Брянок восхитил поступок пассажира маршрутки

Одна из участниц сообщество «Подслушано Брянск» поделилась в паблике впечатлением от поступка попутчика в маршрутке, который называет настоящим мужским.

С ее слов, накануне вечером она с коллегой возвращалась в работы в переполненной маршрутке. В салоне заметила двух женщин: одну в возрасте, вторую, видимо ее дочь, с признаками беременности. А рядом, не реагируя на них, сидели предположительно молодые люди, которых она охарактеризовала «так сказать слизняки с подворотами, и мат за мат, кричат, ржут, не уважают всех вокруг».

Восхитивший ее поступок попутчика состоял в том, что он «чуть ли не за уши поднял этих и усадил маму с беременной дочкой».

Ранее мы рассказали, как брянцев восхитил водитель маршрутки № 46, в салоне которой, в отличие от привычного маршруточного репертуара, звучала музыка Николо Паганини.