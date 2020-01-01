Фокинцы просят городские власти о прямой маршрутке на Брянск-1

Обращение жителей Фокинского района Брянска к городским властям с просьбой пустить прямую маршрутку из Фокина к вокзалу Брянск-1 появилось в интернете.

Авторы поясняют, что имеющийся автобусный маршрут № 2 не закрывает их потребностей в сообщении с Володаркой: машин на линии мало, ходят они редко, поэтому приходится подолгу ждать или добираться с пересадкой.

В обсуждении новости рассматриваются также варианты продлить маршрут троллейбуса № 2, конечная которого сейчас на Набережной, возродив нитку маршрута, памятную по советским временам — от Брянска-1 до мясокомбината — и выпускать на линию больше машин.