В Брянск приедет ярмарка фермерских продуктов

Ярмарка фермерских продуктов «От Абхазии до Камчатки» откроется в Брянске 30 февраля и продлится по 9 февраля включительно.

В течение 11 дней брянцы смогут отведать абхазские сыры, аджику и чурчхелу, краснодарский чай, камчатских крабов и креветок, красную рыбу и другую гастрономическую экзотику. Будет у них возможность и взять у участников рецепты понравившихся блюд.

Часы работы ярмарки — с 10:00 до 19:00, без выходный. Место проведения — ТРЦ «Родина», четвертый этаж.

Ярмарка будет работать в Брянске не первый раз. По опыту прошлых лет можно сказать, что цены там немаленькие. Но организаторы заверяют, что попробовать продукты и блюда можно будет и бесплатно.