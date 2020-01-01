В Брянск приедет ярмарка фермерских продуктов
Ярмарка фермерских продуктов «От Абхазии до Камчатки» откроется в Брянске 30 февраля и продлится по 9 февраля включительно.
В течение 11 дней брянцы смогут отведать абхазские сыры, аджику и чурчхелу, краснодарский чай, камчатских крабов и креветок, красную рыбу и другую гастрономическую экзотику. Будет у них возможность и взять у участников рецепты понравившихся блюд.
Часы работы ярмарки — с 10:00 до 19:00, без выходный. Место проведения — ТРЦ «Родина», четвертый этаж.
Ярмарка будет работать в Брянске не первый раз. По опыту прошлых лет можно сказать, что цены там немаленькие. Но организаторы заверяют, что попробовать продукты и блюда можно будет и бесплатно.
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