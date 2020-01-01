В Дятьковском районе нашли останки бойца

Останки неизвестного красноармейца, погибшего на Великой Отечественной войне. нашли в Дятьковском районе поисковики из отряда «Пересвет». Об этом стало известно во вторник.

Возможности идентифицировать бойца, к сожалению. нет. Поисковики не нашли при нем ни медальона, ни документов.

Накануне в Брянске началась акция «Блокадный хлеб», которую проводят «Волонтеры Победы». В частности, в понедельник на площади Партизан в Брянске волонтеры раздавали прохожим листовки в память о блокаде Ленинграда и хлеб по блокадной дневной норме — 125 граммов для ребенка и 250 для рабочего. Акция была приурочена к 76-й годовщине полного снятия блокады, которая отмечалась в понедельник.

В понедельник же в мире отмечается День памяти жерв Холокоста. В Брянске в канун этой даты состоялся мемориальный вечер, где был показан спектакль «Дневник Анны Франк».