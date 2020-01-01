Борис Пайкин навестил блокадника, живущего в Брянске

Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин в день освобождения Ленинграда от блокады посетил блокадника Олега Курзанова.

После личного приема граждан, проведенного депутатом в рамках региональной недели, Борис Пайкин пришел в гости к Олегу Курзанову. Войну Курзанов встретил пятилетним мальчишкой с Васильевского острова и сполна испытал все тяготы и лишения осажденного Ленинграда.

Депутату и Олег Семенович было о чем поговорить и что вспомнить, ведь мать и отец Бориса Романовича тоже отмечены медалью «Житель блокадного Ленинграда», а дед принимал участие в освобождении города на Неве.

Пайкин вручил блокаднику полезные в быту подарки и рассказал о своей законодательной инициативе ‒ вместе с коллегами по фракции депутат предложил уравнять меры социальной поддержки всем, прошедшим блокаду, все зависимости он инвалидности. Сейчас же право на бесплатную диспансеризацию и пятидесятипроцентную компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг предоставляется только блокадникам, имеющим инвалидность.