Музей Победы в Москве приглашает брянцев на творческий конкурс

Музей Победы на Поклонной горе в Москве объявил конкурс творческих работ в честь предстоящего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашаются скульпторы, художники, фотографы из Брянска, как любители, атк и профессионалы. Отдельные номинации предусмотрены для живописи, скульптуры, графики, коллажей, инсталляций и фото.

Свои работы на конкурс можно присылать до 29 февраля. На протяжении марта жюри выберет лучшие, которые будут выставлены затем в музее. А их авторы получат дипломы.

Тематически работы должны быть связаны с Победой и раскрывать тему, что она значит для россиян. Обязательное условие для фотографий — размер оригинального снимка не меньше А2.

Направлять работы на конкурс можно на электронный адрес: fest@cmvov.ru.

В понедельник мы сообщили, что в Брянске началась акция в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда. В понедельник участники общественной организации «Волонтеры Победы» на площади Партизан раздавали прохожим листовки в память об этом событии и хлеб по блокадным нормам.