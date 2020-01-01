Во вторник коммунальные службы Брянщины отработали в штатном режиме

Снег, обильно шедший с вечера понедельника, не стал проблемой для коммунальных служб Брянщины, заверило во вторник областное правительство. Коммунальные службы в районах, где случился сильный снегопад, весь день отработали в штатном режиме.

В Карачаеве коммунальщики заступили на работу в четыре часа утра, вскоре вывели на улицы спецтехнику и к десяти часам расчистили и засыпали песком снег везде, где это требовалось. На главной площади и детских площадках поработали тракторы. Собранный снег вывозили за город.

В Рогнедино с утра расчищали снежные завалы на всех областных и местных дорогах.

Спецтехника работала на дорогах Брянщины и в течение дня, а диспетчерская перешла на круглосуточный режим.

Утром вторника мы сообщили, что снегопад вызвал у брянцев радостные эмоции и некоторое удивление.