Вышли две новых книги об истории Брянщины

ДТП с участием двух автомобилей произошло в областном центре 16 января 2019 года, информация появилась в местном паблике одной из соцсетей.

16 января в Каменке, недалеко от Смоленска, сбили пешехода, информация появилась в одной из соцсетей.

Школам области передали 10 новых автобусов. Ездить на новом транспорте будут ученики Верхнеднепровской школы № 3, Монастырщинской школы им. А.И. Колдунова, Кардымовской школы им. С.Н. Решетова, Барановской (Сафоновский район), Глинковской, Хиславичской, Капыревщинской (Ярцевский район), Голынковской (Руднянский район), Темкинской школы им. Г.В. Громова, а также Шаталовского детского дома. Автобусы рассчитаны на 11, 17 и 22 места.

Судьбу смоленской крепости и музея Гагарина обсудили в Москве. Реставрацию и музеефикацию Смоленской крепостной стены, а также перспективы создания на базе объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина федерального музейного комплекса губернатор Алексей Островский обсудил в столице со статс-секретарем – заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой.

Объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ по ипотечной программе с государственной поддержкой для семей с детьми, по итогам 2019 года составил 1,39 млрд рублей. Банк запустил программу семейной ипотеки в июле 2019 года. – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Сколько в регионе «Полей Памяти» и как пройдёт «Бессмертный полк»? Памятные акции к 75-летию Победы, работу поисковиков и вопросы сохранения мемориалов обсудили на очередном заседании областного оргкомитета проекта «Никто не забыт».

Вышли в свет две книги брянских краеведов Александра Городкова и Евгения Ильченко. Обе рассказывают об истории архитектуры Брянской области: одна — о дворянских усадьбах Брянщины, вторая — об архитектуре Клинцов.

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