Климовский райсуд остался без председателя

Сразу два судьи на Брянищине сложили полномочия. В оставку ушли председатель райсуда Климовского района Александр Ляшенко и судья Навлинского райсуда Юрий Авдеев. Их заявления удовлетворила квалификационная коллегия региона.

Ляшенко работал в судебной системе с 2000 года. Сначала судьей в Новозыбковском горсуде, а с 2016 года возглавил Климовский районный суд. До истечения его полномочий оставалось два года.

Карьера Авдеева была связана с правоохранительными органами в Навле: следователь, затем зам. начальника следственного отделения в местном РОВД. Затем работал помощником председателя Навлинского райсуда, в 2011 году стал мировым судьей, а в 2017 — федеральным.