Последней вздымщице Брянщины исполнилось 90 лет
На днях исполнилось 90 лет последней представительницы теперь уже экзотической профессии вздымщика на Брянщине. Ее зовут Антонина Павловна Тарасенкова, она живет в поселке Синезерки Навлинского района.
Вздымщиками называли тех, кто добывал сосновую смолу — живицу. Этот природный компонент используется для изготовления косметики, некоторых лекарств, скипидара и канифоли.
Добыча живицы подразумевала тяжелый физический труд. Передвигаясь от одной сосны к другой, Антонина Павловна проходила до 20 километров за сутки. Угнаться за ней не могли здоровые мужики, за что и прозвали ее пятижильной.
Однажды на нее хотел напасть волк, но ей удалось прогнать хищника обычной связкой ключей.
Писательница Наталья Сухина посвятила ей одну из книг.
Антонина Павловна отличалась удивительной скромностью. Примечательно, что будучи полным кавалером ордена Славы, а к нему в советские времена прилагался солидный пакет льгот, включая доступ в закрытые спецраспределители, она не то что ни разу не воспользовалась ни одной, но даже не знала, что ей положено.
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