Гибели брянского спортсмена посвятили очередное телешоу экстрасенсов
Очередной эфир телешоу «Последние 24 часа», который состоится в субботу, 1 февраля, в 13:05 на федеральном канале НТВ, будет посвящен гибели чемпиона Брянщины по бодибилдингу 16-ленего Максима Сошенкова.
Как обещает анонс программы, восстанавливать события последних часов жизни юного спортсмена будут «белая ведьма» Николь Кузнецова и «мистик звука» Юрий Котов, посетившие для этого Брянск. По предварительно озвученной каналом версии, в последние минуты жизни Максима рядом с ним была его девушка. Ее причастности к смерти спортсмена не исключают его близкие.
Ранее гибель Максима легла в основу выпуска «Битвы экстрасенсов» на федеральном канале ТНТ. В этой программе также участвовала Кузнецова.
Тело Максима нашли на козырьке подъезда многоэтажки в Московском районе Брянска. Установлено, что он упал с крыши. В последний вечер Максим, по свидетельству соседей, гулял во дворе с незнакомой им компанией.
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