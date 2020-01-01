Брянцы выложили в интернет фото странного ямочного ремонта

Несколько фотографий ямочного ремонта, после которого дороги приобрели довольно одиозный вид активно обсуждают в соцсетях жители Брянска.

В частности, на Новозыбковской улице в Фокинской районе города рядом с детским садом проезжая часть после того, как ямы залатали асфальтом, стала вызывать ассоциации с усеянной коровьими лепешками. Судя по тому, что асфальт свежий, заплаты были наложены недавно, то есть явно не в самых подходящих погодных условиях.

Брянские пользователи соцсетей критикуют дорожников за безалаберность и халатность, но не расценивают все это как из ряда вон выходящее явление.

На прошлой неделе мы рассказали, что в соцсети Инстаграм появился аккаунт ямы на дороге возле завода Литий, которую дорожники не могут заделать уже больше двух лет.