Депутат Борис Пайкин провел личный прием в Брянске
Брянский депутат Госдумы от ЛДПР провел в Брянске личный прием граждан в рамках региональной недели.
Мать-одиночка, проживающая с двумя разнополыми детьми-подростками в крошечной комнате общежития, обратилась к депутату с просьбой помочь улучшить жилищные условия. «Положение с социальным жильем действительно тяжелое, ‒ прокомментировал ситуацию Борис Пайкин, – Его строится гораздо меньше, чем требуется, и в том нет особой вины местных властей. Но в ряде случаев положительных сдвигов можно добиться через суд, и наши юристы уже работают над несколькими такими обращениями».
Представители «Центра реабилитации инвалидов» и клуба инвалидов «Пересвет» пришли на прием, чтобы поделиться своими достижениями и вручить благодарственные письма за оказанную поддержку. Борис Романович пообещал обеим организациям оплачивать коммунальные услуги в текущем году.
Две жительницы Фокинского района Брянска попросили помочь с трудоустройством своих детей-инвалидов, которые выучились на библиотекарей, но работу по специальности найти не смогли. Были у женщин вопросы и по получению региональных льгот на оплату ЖКХ.
Председатель брянской областной организации Всероссийского общества слепых Александр Сычев попросил Бориса Пайкина помочь в завершении ремонта и отделки Дома культуры ВОС, в котором, по словам Сычева, готов принять людей с различными видами инвалидности.
Все обращения были услышаны депутатом, взяты в работу его помощниками, по некоторым из них уже достигнут положительный результат.
В рамках региональной недели Борис Пайкин также проведет личные приемы граждан в Почепе и Трубчевске.
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