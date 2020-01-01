Заключенные помогают Брянску бороться с мусором
Осужденные, отбывающие наказание в ИК-2 Брянска, изготавливают контейнеры для раздельного сбора отходов и бункеры для крупногабаритного мусора.
Вчера, 28 января, руководство управления федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области встретилось с директором «Чистой планеты», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и с руководителями компаний-перевозчиков отходов.
Во время встречи стороны не только обсудили дальнейшее сотрудничество, но и побывали на производственном участке в ИК-2, где производятся контейнеры и бункеры.
Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников поблагодарил за сотрудничество руководство областного УФСИН и исправительных учреждений и отметил положительный результат взаимодействия: «Контейнеры для раздельного сбора отходов и бункеры для крупногабаритного мусора, которые производят в исправительных колониях Брянска, отвечают техническим требованиям, удобны и надежны в использовании. Кроме того, есть и воспитательный момент: осужденные, которые сейчас находятся в изоляции от общества, изготавливают емкости для отходов и таким образом принимают участие в общественной жизни, поддержании чистоты и благоустройстве нашего города».
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