Гламурная брянская блогерша записала ролик с танцами в авто (ВИДЕО)
Блогерша, известная как Мария К в Ютубе и Неадекватная Маруся в Инстаграме выложила в интернет очередной эпатажный видеоролик. В нем гламурная девушка танцует, стоя со стороны пассажирского сидения в окне движущегося по вечернему Брянску автомобиля. Картинку сопровождает песня «Мы маленькие дети, хотим потусоваться...»
В ноябре Неадекватная Маруся засняла на видео свои опасные покатушки на популярной у брянских молодых любителей дрифта площадке возле гипермаркета «Лента». При просмотре ролика брянцы попеняли Марусе, что она находится за рулем непристегнутой. В ответ она записала отдельный ролик, где заверила поклонников, что ей «пристегиваться пока не надо».
Еще двумя годами ранее Маруся перел камерой вылила себе на голову пакет молока в магазине «Магнит».
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД ведется комплексная работа в области природоохранной деятельности. В 2019 году в рамках инвестиционного проекта ОАО «РЖД» «Обеспечение экологической безопасности» на территории филиалов эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2, расположенных на станциях Унеча и Сухиничи, проведена модернизация очистных сооружений, что повысило качество очистки сточных вод. В настоящее время ведется работа над проектом по модернизации очистных сооружений в моторвагонном депо Брянск-1.
Евгений Базюто - заместитель начальника управления распределительных сетей филиала «Россети Центр Брянскэнерго». Высокий профессионал. Целеустремлённый. Ответственный. Обладающий пытливым умом от природы и большим потенциалом для развития в энергетической отрасли. Так характеризует молодого перспективного энергетика руководство Брянскэнерго.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.