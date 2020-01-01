Гламурная брянская блогерша записала ролик с танцами в авто (ВИДЕО)

Блогерша, известная как Мария К в Ютубе и Неадекватная Маруся в Инстаграме выложила в интернет очередной эпатажный видеоролик. В нем гламурная девушка танцует, стоя со стороны пассажирского сидения в окне движущегося по вечернему Брянску автомобиля. Картинку сопровождает песня «Мы маленькие дети, хотим потусоваться...»

В ноябре Неадекватная Маруся засняла на видео свои опасные покатушки на популярной у брянских молодых любителей дрифта площадке возле гипермаркета «Лента». При просмотре ролика брянцы попеняли Марусе, что она находится за рулем непристегнутой. В ответ она записала отдельный ролик, где заверила поклонников, что ей «пристегиваться пока не надо».

Еще двумя годами ранее Маруся перел камерой вылила себе на голову пакет молока в магазине «Магнит».