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В брянском автобусе ребенок оплатил проезд пенсионерке

Опубликовано Сегодня, 18:32

В одном из городских автобусов Брянска мальчик семи лет оплатил из карманных денег проезд для посторонней пенсионерки. Об этом рассказал в группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте отец мальчишки.

Со слов мужчины, они с сыном сели в автобус. Отец, усадив ребенка на сидение, пошел к водителю оплаичвать проезд. А рядом стояло пожилая женщина: посчитала мелочь, что у нее была и убедилась — на билет не хватит. Услышав это, ребенок сказал, что заплатит за нее. А затем достал нужную сумму и попросил отца передать деньги за проезд.

Пассажиры, по словам мужчины, были шокированы поступком ребенка, а сам он испытал гордость за сына.

Ранее мы рассказали, как брянки восхитились мужским поступком пассажира маршрутки. Вечером понедельника тот заставил двух молодых людей, которые матерились и шумели в салоне, уступить места пожилой женщине и ее беременной дочери.

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