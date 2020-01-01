Житель Володарки хочет продать сторублевку за полмиллиона рублей

Житель Володарского района Брянска выставил на продажу в интернете купюру достоинством в 100 рублей, выпущенную к Чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Продавец надеется выручить за нее у коллекционеров 0,5 млн рублей.

Ранее мы рассказали, что житель Брянска дал в интернете объявление о продаже купюры достоинством 1 тыс. рублей с красивым номером. За нее он запросил суммму, полностью совпадающую с цифрами в семизначном номере банкноты — почти 10 млн рублей. Удалось ли ему продать или, отчаявшись, пришлось потратить, информации нет.