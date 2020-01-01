К ДК БМЗ вернулся памятник Ленину
Новые фотографии места, где проходит реконструкция памятника Ленину перед ДК БМЗ в Бежицком районе Брянска, выложили брянцы в социальную сеть ВКонтакте. На снимках видно, что над оградой возвышается фигура Ильича, которая исчезла с началом работ. Выглядит, как будто Ленин со стороны наблюдает, как обновляется постамент для него.
Реконструкция памятника Ленину перед ДК БМЗ началась в декабре. Ранее, в ноябре прошлого года, дизайнер-архитектор Владислав Сидоров предложил проект реконструкции площади перед ДК. Но предполагает ли он реновацию памятника, информации нет.
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