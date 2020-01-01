В Брянске построят приют для бездомных животных
Мэрия Брянска выделила земельный участок в поселке Большое Полпино и почти 25 млн рублей на строительство приюта для бездомных животных. Чтобы строительство началось в 2020 году, осталось подобрать подрядчика. Сейчас мэрия ищет организацию, которая разработает проектную документацию. Обо всем этом сообщил накануне зам. председателя комитета по ЖКХ мэрии Брянска Юрий Пацинский.
Проблема бездомных собак в Брянске, по мнению Пацинского, усугубляется из-за некоторых зоозащитников. По версии чиновника, те цепляют на уши собакам ложные клипсы, которые позволяют животным избежать стерилизации. Ведь если на собаке клипса, животное не трогают, поглагая прошедшим процедуру. Из-за этого животные продолжают плодиться, увеличивая поголовие.
Потсроить для бездомных собак приют обещал еще бывший мэр Брянска Алексей Хлиманков. Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось.
В среду мы рассказали, что брянцев выложил в интернет видеоролик с собачьей дракой: стая собак терзала одинокое животное.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» восстанавливают энергоснабжение потребителей Погарского и Стародубского районов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.