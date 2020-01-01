В Брянске построят приют для бездомных животных

Мэрия Брянска выделила земельный участок в поселке Большое Полпино и почти 25 млн рублей на строительство приюта для бездомных животных. Чтобы строительство началось в 2020 году, осталось подобрать подрядчика. Сейчас мэрия ищет организацию, которая разработает проектную документацию. Обо всем этом сообщил накануне зам. председателя комитета по ЖКХ мэрии Брянска Юрий Пацинский.

Проблема бездомных собак в Брянске, по мнению Пацинского, усугубляется из-за некоторых зоозащитников. По версии чиновника, те цепляют на уши собакам ложные клипсы, которые позволяют животным избежать стерилизации. Ведь если на собаке клипса, животное не трогают, поглагая прошедшим процедуру. Из-за этого животные продолжают плодиться, увеличивая поголовие.

Потсроить для бездомных собак приют обещал еще бывший мэр Брянска Алексей Хлиманков. Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось.

В среду мы рассказали, что брянцев выложил в интернет видеоролик с собачьей дракой: стая собак терзала одинокое животное.