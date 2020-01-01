Брянец составил рейтинг городских «Пятерочек»
Пользователь социальных сетей с ником Тайный покупатель разместил комментарий с личным рейтингом брянских магазинов «Пятерочка»под сообщением об обнаруженной в однои из магазинов сети двойной наклейке на краковский колбасе произволства Черкизовского мясокомбината.
Нареканий у автора рейтинга не вызвали два магазина: на улице Транспортнойза пожарной частью и на Романа Брянского, 25. В эти магазины, по мнению автора, всегда приятно зайти, персонал непьющий, вежливый, у многих высшее образование, а просрочка ни разу не попадалась.
Лидером по хамству он называет магазин на Полесской на территории мини-рынка, а персонал в ней, по его оценке, «с лицами, как будто бухали месяц».
Визитной карточкой магазина на Фосфоритной автор рейтинга называет просрочку. Лидерами же по просрочке считает магазины около Бежицкого рынка в ТЦ «Лига»и на Полесском рынке.
Особняком Тайный покупатель выделяет единственную «Пятерочку» на Телецентре. Персоналу, склонному буквально кидаться на покупателя, если у того претензии из-за просрочки, по его мнению, нужна помощь психиатра. Но администрацию магазина характеризует как профессиональную и адекватную.
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