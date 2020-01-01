Документы из мусора вернутся владельцам

В Брянске решена проблема документов, случайно выброшенных в мусор.

Владимир Чашников, енеральный директор «Чистой планеты», регионального оператора по обращению с отходами, встретился с временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по городу Брянску Эдуардом Шеенковым чтобы обсудить проблему возврата документов, попавших в мусор.

Случаев попадания в баки с отходами разного рода удостоверений и свидетельств выявляется достаточно много. Например, недавно рабочие мусоросортировочного комплекса, расположенного в поселке Большое Полпино обнаружили полный пакет документов курсанта одного из военных училищ. На встречу с Шеенковым Владимир Чашников принес еще несколько паспортов и водительское удостоверение.

Обсудив правовую сторону вопроса, было принято решение сдавать все обнаруженные при сортировке мусора документы в дежурную часть отдела полиции Володарского района.