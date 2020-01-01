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Брянка выиграла 1 млн рублей в лотерею

Опубликовано Сегодня, 15:46

Наталья Меркулова из Брянска выигрыла в лотерею 1 млн рублей. Женщина работает провизоров в одной из аптек города.

Часть выигрыша она планирует потратить на отдых у моря, а часть — подарить сыну.

Наталья говорит, что раньше никогда не играла в лотереи, а билет купила, вдохновившись новостью о женщине из Подмосковья, которая выиграла 1 млрд рублей в новогоднем тираже.

История, как жительница Подмосковья стала миллиардершей, пусть и рублевой, благодаря лотерейному билету, получила огласку после праздников. По озвученной версии, билет в подарок на день рождения, который она отметила перед Новым годом, ей купила дочь. А сама уехала в Петербург на праздники и о билете забыла. Так он и лежал в бардачке, пока девушка о нем не вспомнила, после чего проверила результаты тиража и только после обрадовала мать. Позже появилась информация, что семья у победительницы явно непростая: владеет крупным, прибыльным бизнесом и близка к организаторам лотереи, так что выигрыш, скорее всего, не случайность, а вариант отмыва и обналичивания денег. 

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