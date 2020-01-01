В Брянске благоустроят сквер «Литий» и сделают там фонтан

Городские власти включили в программу благоустройства мест отдыха брянцев сквер «Литий» в Фокинском районе города. Облагородить его планируется в этом году.

В сквере должны появиться каскадный фонтан протяженностью 45 метров, который станет его центральным элементом, и площадка для новогодней елки. Планируется также улучшить его освещение.

А на снимке запечатлен сквер предположительно в первой половине 80-х годов прошлого века.