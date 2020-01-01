На Центральном пляже появятся новый туалет, фонари и скамейки
Городские власти Брянска обсудили планы по благоустройству пляжа в Бежицком районе города. На самом пляже глобальных перестановок не планируются. Но до открытия купального сезона там поменяют песок, установят кабинки для переодевания и зонтики. Планируется в отдалении оборудовать туалет и контейнерную площадку для мусора.
Работы затронут и лес рядом с пляжем. Его почистят от мусора, бурелома и зарослей, оборудуют кормушки для птиц и белок и заасфальтируют центральную аллею и поставят вдоль нее фонари и лавочки. Тропинки, которые протоптали люди, оставят как есть.
Ранее мы сообщили, что в этом году городские власти планируют благоустроить сквер «Литий». Там появятся каскадный фонтан протяженностью 45 метров и площадка для новогодней елки.
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