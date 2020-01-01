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РЖД отремонтирует на Брянщине четыре вокзала

Опубликовано Вчера, 17:02

Руководство Московской железной дороги поделилось планами по ремонту вокзалов на этот год. По Брянскому направлению планируется отремонтировать пять вокзалов, четыре из которых находятся на Брянщине: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев и Унеча. Еще один вокзал — в Сухиничах на территории соседней Калужской области.

На всех вокзалах установят пандусы для инвалидов на входе, тактильную плитку, таблички со шрифтами Брайля, заменят асфальт. На Брянске-Орловском также отремонтируют несколько платформ, а в Унече и Карачеве сделают ремонт туалетов.

В января ремонтные работы идут на станции Северской. Местный вокзал адаптируют для маломобильных групп и ремонтируют вокзальный туалет, одновременно устанавливая там приспособления для инвалидов. В Северской на этот год запланированы также проектно-изыскательские работы по строительству островной платформы между двумя путями.

Ранее мы рассказали, как городские власти Брянска планируют благоустроить Центральный пляж и сквер «Литий».

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