РЖД отремонтирует на Брянщине четыре вокзала

Руководство Московской железной дороги поделилось планами по ремонту вокзалов на этот год. По Брянскому направлению планируется отремонтировать пять вокзалов, четыре из которых находятся на Брянщине: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев и Унеча. Еще один вокзал — в Сухиничах на территории соседней Калужской области.

На всех вокзалах установят пандусы для инвалидов на входе, тактильную плитку, таблички со шрифтами Брайля, заменят асфальт. На Брянске-Орловском также отремонтируют несколько платформ, а в Унече и Карачеве сделают ремонт туалетов.

В января ремонтные работы идут на станции Северской. Местный вокзал адаптируют для маломобильных групп и ремонтируют вокзальный туалет, одновременно устанавливая там приспособления для инвалидов. В Северской на этот год запланированы также проектно-изыскательские работы по строительству островной платформы между двумя путями.

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