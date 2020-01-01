Брянское ГУ МВД хочет создать мотобатальон

Идеей создать в регионе полицейский мотобатальон поделился начальник регионального ГУ МВД генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Для этого нужно будет закупить мотоциклы.

Мотобатальон в регионе нужен, чтобы эффективнее противостоять байкерам, которым не писаны правила дорожного движения и законы. Об этом свидетельствует опыт регионов, где полицейские используют для борьбы с нарушителями на мотоциклах аналогичное траспортное средство, считает генерал.

Каждое лето в полицию, по словам Толкунова, чаще поступают жалобы на мотоциклистов, которые во время ночных покатушек донимают брянцев ревом моторов.