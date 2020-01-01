Брянцы предлагают штрафовать водителей за уклонение от маршрута

Наказывать водителей маршруток за несоблюдение графика и игнорирование остановок штрафами преложила в социальныз сетях жительница Брянска.

Женщина работает возле вокзала Брянск-1 и заканчивает смену в 19-00 — 21-00. А после не может добраться общественным транспортом домой, так как маршруток или совсем нет на линии, или же они проходят по мосту, а на Брянск-1 не заезжают.

Ранее мы сообщили, что в Брянске ГИБДД оштрафовала водителя маршрутки на 5 тысяч рублей за обгон на регулируемом перекрестке на основании опубликованной в социальных сетях записи видеорегистратора, где было запечатлено нарушение, которое имело место в канун Нового года.